Non sono molti i personaggi cardine della musica italiana nell’ultimo mezzo secolo. Di quelli emersi in quello che è stato il suo decennio più felice, gli anni Settanta, personalmente, ne cito quattro il cui cognome – curiosamente – inizia con la B e che in un ipotetico appello troveremmo in fila uno dietro l’altro: Baglioni, Battiato, Battisti e Bennato. Non ce ne vogliano tutti gli altri ma sono stati loro, ciascuno nel proprio settore e ognuno di loro con specifiche peculiarità artistiche, a far davvero evolvere la canzone d’autore. Quattro «moschettieri» dei quali Franco Battiato era l’Aramis di turno: colto, aristocratico, pervaso da un alone mistico e spirituale, ma anche temerario, coraggioso, passionale, pronto a sfidare gli stereotipi pur di portare avanti i suoi ideali. Ma anche uomo...