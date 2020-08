Negli Stati Uniti la questione delle discriminazioni razziali è tornata ad accendere gli animi dopo che un poliziotto, domenica scorsa, ha sparato sette colpi alla schiena del 29.enne afroamericano Jacob Blake a Kenosha, nel Wisconsin, lasciandolo paralizzato. Un nuovo episodio di uso eccessivo della violenza da parte di un rappresentante delle forze dell’ordine che, come prevedibile, ha fatto esplodere la rabbia degli afroamericani e l’indignazione di tutti coloro che credono nella pari dignità di tutti gli esseri umani. Dopo il caso George Floyd, l’afroamericano soffocato lo scorso maggio nella città di Minneapolis, in Minnesota, da un agente durante un arresto per futili motivi, l’America torna dunque ad infiammarsi e a dividersi. Da una parte vi è chi lancia pesanti accuse alle forze di...