Per mesi hanno lanciato appelli e raccomandazioni. Li abbiamo ascoltati e seguiti alla lettera. Le loro facce tese e preoccupate nel corso dei ricorrenti appuntamenti informativi nella fase del lockdown non ci hanno lasciati indifferenti, bensì resi coscienti e responsabili. Avevano pienamente ragione nel fare scattare l’allarme alla faccia di quei faciloni che dichiaravano «è solo un’influenza»; e nel frattempo la curva dei contagi e quella dei decessi mostravano una salita senza tregua. In Ticino la figura di riferimento è stato il medico cantonale Giorgio Merlani, dottore, esperto, ma anche cittadino del nostro Cantone, fragile come noi tutti e umano al punto di trovarsi confrontato di persona dal contagio da coronavirus. Ora abbiamo sostanzialmente voltato pagina, ma ancora ringraziamo...