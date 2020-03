Mentre nelle altre contrade del Paese tutto si è fermato, in Engadina i gatti delle nevi continuano incredibilmente a fare il loro lavoro senza tregua. Al cadere della notte, ecco che – come da routine anno dopo anno e giorno dopo giorno durante ogni stagione invernale – a intervalli regolari le loro tipiche luci intermittenti si riflettono sulla neve, segnando con i loro spostamenti il percorso delle piste di sci di fondo. Poco importa se degli sciatori non vi è più traccia. I «gatti» continuano imperterriti a livellare disciplinatamente la neve primaverile a lato dei binari delle piste, come se nulla fosse.

Disciplinatamente: avverbio emblematico di una regione (e forse di buona parte del Paese). A dire il vero la normalità non sembra sconvolta per ora neppure nei negozi: qualche bottega di villaggio sta riducendo le aperture pomeridiane non per dettato di polizia ma perché «i clienti cominciano a scarseggiare», affermano rassicuranti i proprietari. E nel grande supermercato di St. Moritz non si percepiscono ambasce. Dentro, gli impiegati continuano disciplinatamente a fare il loro lavoro. Se e fino a quando durerà questa rocciosa normalità che resiste alle ansie dell’emergenza nazionale è difficile a dirsi. Ma per ora continua imperterrita come i cingolati dei gatti delle nevi. Probabilmente è un riflesso profondo della storia di queste terre alte e del carattere della loro popolazione. D’altronde, non sono state forse rifugio e antidoto per chi era malato? Da un paio di secoli queste montagne e queste alte pianure hanno attirato nei sanatori di Davos e dell’Engadina inglesi, tedeschi, russi, greci del Ponto alla ricerca della salute perduta. L’aria pura di queste terre alte deve pur essere magica se numerosi pensatori e scrittori vi si recarono per ritemprarsi e trarne ispirazione per le loro opere.