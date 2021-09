I mercati hanno reagito con calma, ieri, ai risultati delle elezioni tedesche di domenica. Il lieve rialzo della Borsa di Francoforte e di altre Borse dell’area UE e le poche oscillazioni dell’euro suonano come ulteriore conferma del fatto che in Germania non è in atto una rivoluzione. Più semplicemente, sono giunti a nuova tappa alcuni cambiamenti iniziati già con il voto del 2017, con un esito in buona parte previsto e preannunciato. Se da un lato l’uscita di scena di una leader della statura di Angela Merkel non può che pesare, dall’altro tutto si sta svolgendo in un quadro che non deve suscitare allarmi eccessivi, né in Germania né nei Paesi vicini.

La tendenza al ridimensionamento delle due maggiori formazioni storiche, la cristianodemocratica CDU-CSU e la socialdemocratica SPD, si era...