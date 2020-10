Il 23 ottobre sono stati festeggiati i cent’anni dalla nascita di Gianni Rodari. E con il Consiglio federale e i Cantoni in procinto di introdurre nuove restrizioni che potrebbero mettere in ginocchio l’industria dello sport professionistico, ci è tornata in mente una favola del celebre scrittore. Quella della «strada che non andava in nessun posto» e di «Martino testadura», premiato per aver osato percorrerla nonostante lo scetticismo dei suoi compaesani.

La premessa è doverosa: i piani di protezione per gli spettatori, allestiti con cura e sacrificio dai club, hanno sin qui retto e anche bene. E a dirlo non siamo noi, ma consiglieri federali e membri dei Governi cantonali. Così come è altrettanto chiaro che i ricavi generati dal pubblico (biglietti, hospitality e ristorazione) sono vitali...