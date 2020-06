Non vorrei essere al posto dei poveri – si fa per dire – ginevrini che sono proprietari di una Porsche, di una Maserati o addirittura di una Ferrari. Visto il vento che tira, potrebbero infatti essere costretti ad accontentarsi di ammirare i loro modelli attuali solo in garage a motore rigorosamente spento. Le autorità ginevrine intendono infatti introdurre dei radar antirumore che scattano se il motore di una macchina è roboante ed emette troppi decibel. Purtroppo, ad essere toccate rischiano di essere non solo alcune centinaia di manager o di facoltosi ereditieri. Avete una macchina che ha qualche annetto e con un tubo di scappamento un po’ rumoroso? O semplicemente la vostra vettura ha la cinghia che fischia quando l’accendete o quando mettete in marcia? Oppure, in preda all’euforia del...