Gino Strada - morto oggi a 73 anni - graffiava come un gatto randagio. Le occhiaie gonfie di chi ha perso troppe ore di sonno in sala operatoria – non qui, ma a Kabul, mentre qualcuno bombardava e qualcun altro saltava in aria – non le ha mai mandate a dire. Nemmeno nell’ultimo articolo, pubblicato oggi su La Stampa, ricordando che in 18 anni di presenza militare in Afghanistan gli USA hanno sborsato 2000 miliardi di dollari: «Le grandi industrie di armi ringraziano (...) Se quel fiume di denaro fosse andato all’Afghanistan, adesso il Paese sarebbe una grande Svizzera». Molti parlano di profughi, non solo afghani, come di pericolose entità astratte, lui li ha presi in cura nei loro inferni di polvere e violenza aprendo ambulatori per ricucire le vittime di qualsiasi colore. Grazie a un suo...