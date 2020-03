Sembra di assistere ad un film purtroppo già visto. Una di quelle pellicole dell’orrore invero nemmeno tanto belle, ma capaci comunque di procurarti gli incubi, di notte. Questo però non è un brutto sogno, ma una tristissima realtà. Sì, questo film in Svizzera lo abbiamo già visto solo qualche settimana fa: progressivamente ma ineluttabilmente la pandemia di coronavirus ha spazzato via lo sport: i campionati di hockey, di calcio, di basket e chi più ne ha più ne metta. In seguito il maledetto virus ha iniziato a mettere in ginocchio eventi internazionali di grossa portata come gli Europei del pallone o i Mondiali di disco si ghiaccio, tanto per fare due esempi. Manifestazione cancellate o - nella migliore delle ipotesi - posticipate a tempi migliori.

Resistono per ora i Giochi olimpici ma...