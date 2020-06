Viviamo giorni particolari, colmi di sensazioni contraddittorie e di una sorta di vigile quiete, che non sappiamo bene se resterà tale o se è l’anticamera di una nuova tempesta. Magari una tempesta non perfetta come la prima, quella che a inizio primavera ci ha fatto preoccupare nel profondo per la nostra salute e che ha messo in ginocchio parte della nostra economia: ma se anche, alla fine, si rivelasse «solo» un temporale breve e violento, questo sarebbe da temere e, soprattutto, da scavallare il prima possibile, mantenendo la guardia alta e rispettando fin da subito quelle misure e quelle direttive che ad oggi ci hanno permesso di uscire dalla fase più acuta della crisi.

È un periodo strano, in ogni caso, questo dell’ultimo paio di settimane. Sarà per le diverse e spesso diametralmente opposte...