Il coperchio sta per saltare? Questo fine settimana la polizia zurighese - intervenuta due volte per disperdere party all’aria aperta fra giovani, proibiti dalle norme anti-COVID - è stata attaccata violentemente. Venerdì notte ad Albisrieden, dove c’erano diverse centinaia di giovani, gli agenti sono stati colpiti da lanci di bottiglie, sassaiole e petardi. Hanno utilizzato gas irritanti per disperdere gruppi di giovani particolarmente aggressivi - precisa un comunicato -. La polizia pensava di aver sedato i tumulti. Ma, poco dopo, diverse chiamate avvertivano che i gruppi si erano spostati ad Albisriederdörfli e bloccavano il traffico. Stavolta le forze dell’ordine - in risposta a nuove sassaiole - oltre ai lacrimogeni hanno utilizzato proiettili di gomma. Stesso scenario sabato sera al...