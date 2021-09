Il grande Palazzo della Giustizia ticinese nella prestigiosa sede della vecchia Banca del Gottardo per alcuni andrebbe ripensato. I grandi lavori per il rilancio dell’Ospedale Civico non sarebbero più tutti attuali e urgenti come pareva. Per non parlare delle difficoltà vicine (referendum) del Polo sportivo e degli eventi e lontane (come saranno i congressi di domani?) del Polo turistico e congressuale. Quattro opere il cui impatto non è complessivamente troppo distante dal miliardo di franchi!

Come mai così tanti ostacoli per le grandi iniziative luganesi? Fra le ragioni, dirette e indirette, vi è sicuramente un Consiglio di Stato dove i luganesi non contano più come una volta, quando per tanti anni hanno tenuto banco due Luganesi DOC (prima, 1995-2007, Masoni e Borradori e poi, 2007-2013,...