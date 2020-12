È tempo di raccomandazioni. Dopo le martellanti e giustificate esortazioni (con tanto di precise disposizioni da seguire) da parte dell’autorità federale e no, per combattere la pandemia dovuta al coronavirus, buona parte della cittadinanza si muove con tanto di mascherina, attenta a mantenere la giusta distanza e ad osservare le norme igieniche ogni qualvolta entra in un negozio e via discorrendo. Tutti diligenti verso le regole, almeno si spera, per evitare il contagio che è sempre in agguato e le cui conseguenze possono essere talvolta tragiche. Ci si muove spesso guardinghi, per evitare di trovarsi in situazioni a rischio. Pronti ad evitare contatti pericolosi. E così, mentre si guarda alla prevenzione, ad evitare pericoli per la nostra salute, non di rado si rischia di abbassare la guardia...