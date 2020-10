L’ultimo smacco è il fallimento del referendum contro le rendite ponte per i disoccupati anziani. Si possono lamentare le circostanze sfavorevoli in cui ha avuto luogo la raccolta delle firme e ricordare che non era l’UDC in prima persona ma alcuni suoi esponenti a combattere le nuove prestazioni sociali. Ma qualche anno fa il maggior partito del Paese non sarebbe incorso in un flop del genere. Lo stesso vale per l’infelice appello del gruppo parlamentare a Berna a non rieleggere un giudice del Tribunale federale di area democentrista, a causa di alcune sentenze giudicate non in linea con i valori del partito. Il risultato è che le altre forze politiche hanno colto la palla al balzo per mettere alla berlina l’UDC, rea di non rispettare i principi della separazione dei poteri e dell’indipendenza...