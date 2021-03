La cucina slovena, sulla carta, ha parecchio da offrire ai turisti di passaggio. Basta una rapida ricerca su Google - tra zuppe, frittate e carne per tutti i gusti - per farti brontolare lo stomaco, portandoti con la mente all’interno di una gostilna (le osterie tipiche del luogo), immaginando di scorrere le varie pietanze sul menu. Anche noi, lo ammettiamo, prima di partire ci siamo lasciati ingolosire dal lato gastronomico di questa trasferta. Ma a riportarci mestamente sulla terra, una volta arrivati a Lubiana, ci ha pensato il concierge del nostro hotel. Dopo quasi sette ore di viaggio, alla domanda: «Dove suggerisce di andare per cenare?», la lapidaria risposta: «Da nessuna parte, i ristoranti sono tutti chiusi». Un boccone davvero amaro da digerire, tanto per restare in tema. E sì che,...