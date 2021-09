La città di Friburgo va fiera dei suoi ponti. Non solo quelli del passato: uno dei maggiori investimenti fatti negli ultimi anni dal Cantone attraversato dalla Sarine è infatti il nuovo, avveniristico ponte della Poya, che collega il quartiere cittadino di Schönberg con quello del Jura. I nomi di questi due quartieri illustrano bene il fatto che il fiume di Friburgo fa da frontiera linguistica fra la Svizzera tedesca e quella francese. Una frontiera che non è rose e fiori, al contrario. A dispetto dei numerosi ponti fisici che l’attraversano, per i comuni del «Distretto della Sarine» il fiume rappresenta infatti storicamente l’argine contro una temutissima germanizzazione del Cantone il cui fantasma sta risorgendo in questi mesi e che potrebbe bocciare l’ambizioso progetto di costruire una...