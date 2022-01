La commistione fra calcio e astrologia, in Francia, non è ben vista. Anzi. Mette i brividi a parecchi tifosi. O, se va male, li fa semplicemente incazzare. L’accostamento, d’altronde, è strambo. E qualche interrogativo, bisogna ammetterlo, è in grado di generarlo. Se sospetti e fastidio hanno però preso il sopravvento sulla curiosità, è a causa di colui che il binomio in questione lo ha sdoganato: Raymond Domenech. Uh la la! Nel febbraio del 2005, «il peggior allenatore del calcio francese da Luigi XVI» - parole di sua maestà Éric Cantona - svelò la sua passione per pianeti e stelle. Ma soprattutto per l’arte divinatoria che cerca di spiegarne l’ascendente sull’uomo. A ridosso dei Mondiali tedeschi - andati bene, non benissimo -, il commissario tecnico non nascose che le convocazioni sarebbero...