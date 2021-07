Caro signor Mancini,nel quartiere Benetton dove risiede la Gemma (lo chiamano così per via dei colori sgargianti delle case) si annuncia una serata calcistica ad alto voltaggio e senza fine, come uno di quei pranzi all’osteria durante i quali ti rimpinzano con ogni sorta di cibo, vai a tavola a mezzogiorno e ti alzi che è notte. Con una giravolta degna del miglior voltamarsina (un elvetismo che sta per voltagabbana, Mancio) la moglie del Gigi, che era diventata tifosa del Belgio grazie a De Bruyne, ha abbracciato ora la causa azzurra e stasera dopo essersi sgolata per sostenere la Svizzera contro la Spagna farà certamente il tifo per l’Italia. La sua amica Faustona non riesce a farsene una ragione, ma il Gigi giustamente le ha fatto notare che la Gemma non è nuova a capriole di questo genere....