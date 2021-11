Tre parole, tre. È questo, secondo alcuni recenti studi, il margine che in media inconsciamente concediamo all’interlocutore prima che il nostro cervello supponga di aver capito che cosa chi ci sta parlando vuole dirci cominciando immediatamente ad elaborare le parole di risposta che potremo dargli. E così, dunque, smettiamo di ascoltare. Non si tratta soltanto di una percezione diffusa, è ormai dimostrato che, tra i frutti avvelenati di questa nostra epoca inaridita che dovrebbe esaltare la comunicazione e invece ci fa dimenticare le basi stesse della nostra civiltà, c’è proprio il rapidissimo degrado della capacità di ascoltare attivamente ciò che l’altro vuole comunicarci: riconoscendo, valutando e accettando il suo punto di vista e le sue emozioni, in totale assenza di (pre)giudizio. È...