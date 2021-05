Da mesi le strade sono tornate ad essere intasate almeno quanto lo erano prima del lockdown del 2020. È il segnale che siamo tornati ad una sostanziale normalità. Per la Pasqua abbiamo accolto un numero considerevole di turisti che ha raggiunto le numerose residenze secondarie in Ticino e dato un po’ d’ossigeno agli albergatori. Intanto il ponte dell’Ascensione che ci siamo lasciati alle spalle in attesa dell’imminente Pentecoste, ha generato un fenomeno che avevamo un po’ dimenticato: sono tornate le code ai due portali del San Gottardo, segno che la mobilità non è stata limitata a chi ha raggiunto il nostro cantone, ma siamo nuovamente un corridoio di transito. Tutti siamo tornati a muoverci e mordiamo il freno per godere di maggiori libertà. E questo perché, volenti o nolenti, la frontiera...