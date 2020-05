A Pasqua era un tassativo «non venite in Ticino, restate a casa vostra», ora lo slogan è «fate le vacanze da noi» e nel ramo del turismo c’è anche chi addirittura afferma senza peli sulla lingua che al turista è meglio non mostrare troppo i comportamenti di prevenzione da coronavirus. Negli ultimi giorni poi, complice il bel tempo e la ritrovata libertà di muoversi e stare all’aria aperta, gli spazi pubblici sono stati fortemente frequentati, non sempre nel rispetto delle regole della distanza sociale. Con questo repentino passaggio dal niente al tutto, c’è da andare in confusione, si rischia di perdere la bussola e la ragione. Gli assembramenti immortalati di giorno e la sera tardi alla foce del Cassarate non ci lasciano indifferenti, perché in questa fase non sono ancora permessi in quella...