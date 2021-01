Né l’assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump, né la conquista di una risicata maggioranza da parte dei democratici hanno scosso Wall Street e neppure la violenta forte ondata della Covid-19 che appanna la speranza di una prossima fine della pandemia hanno scosso Wall Street.

La borsa americana non sembra temere né l’incertezza politica di un Paese fortemente diviso e ancora condizionato dal presidente uscente, che ha ventilato la possibilità di creare un nuovo partito, né i timori inflazionistici di un eccesso di interventi pubblici da parte della nuova amministrazione, non più frenato da una maggioranza repubblicana al Senato. Dunque la strada di Joe Biden, che si è insediato ieri alla Casa Bianca, sembra spianata così come i suoi primi provvedimenti che consistono nella...