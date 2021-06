La riunione del G7 in Cornovaglia ha riacceso i riflettori sulla «global minimum tax»: sull’idea di un’imposizione globale del 15% per quelle imprese multinazionali che finora hanno sfruttato a loro favore le opportunità offerte dai Paesi a bassa tassazione. Sulla proposta il consenso è quasi generalizzato. In linea di massima i commentatori sono favorevoli perché questa misura porrebbe fine al trattamento «di favore» riservato a tali colossi (Google, Amazon, Facebook) e anche perché in tal modo potrebbero affluire altre risorse agli Stati. Chi difende questa misura sostiene che tali entrate potrebbero tradursi in una riduzione delle imposte sulle altre attività, anche se in passato l’incremento della contribuzione per alcuni non si è certo convertito in un calo di imposte per gli altri. Il...