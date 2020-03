È facile prendere decisioni sulle cui premesse son quasi tutti d’accordo. È difficile deliberare quando l’accordo non c’è. È difficilissimo farlo su questioni che richiedono competenze specifiche, non nel bagaglio professionale di chi deve decidere, e quando tra chi ha tali competenze le analisi e le valutazioni sono divergenti. Questa è esattamente la condizione in cui si trovano il Consiglio federale e il Consiglio di Stato con l’epidemia da coronavirus. Fa scuotere il capo la saccenteria con cui certi politici e – ahinoi – certi giornalisti pensano di saper loro, meglio di chi governa, come vada affrontata la situazione seria in cui viviamo. Chiudere le scuole? Ci sono medici specialisti che dicono: sì, chiudere tutto e subito. Ci sono medici specialisti che dicono: no, non serve, anzi aiuta...