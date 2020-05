L’incaricato alla protezione dei dati del Canton Zurigo Bruno Baeriswyl ha deciso di uscire di scena con una dichiarazione ad effetto. Nei giorni scorsi ha accompagnato l’annuncio del suo ritiro dalla carica per raggiunti limiti di età con una proposta che sta suscitando una discussione vivace non solo a livello cantonale ma a livello federale. Chiamato a proteggere la privacy dei suoi concittadini, se ne è uscito con la proposta non solo di introdurre per direttissima - invocando lo stato d’eccezione – l’applicazione che permette di tracciare e comunicare chi ha i sintomi del coronavirus, ma addirittura di renderla obbligatoria in Svizzera e di statizzarne la gestione. Solo se i dati verranno gestiti dallo Stato saremo sicuri che non ci saranno abusi, ha dichiarato il Mister protezione dei...