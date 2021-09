Con la sua orgogliosa pretesa di procedere ad ogni costo sulla via di un rapido abbandono dei combustibili fossili l’Unione Europea rischia di trasformare l’Italia, e gli altri suoi Stati membri con una forte industria manifatturiera, in «grandi macchine senza benzina». Prendendo di recente la parola a Torino, l’amministratore delegato dell’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni), Claudio Descalzi, non ha esitato ad affermarlo senza giri di parole. È stato così finalmente rotto un tabù che invece le forze politiche – tutte quante quanto più o meno timorose di sfidare l’ambientalismo estremista - non avevano sin qui avuto il coraggio di toccare.

De Scalzi è poi tornato sull’argomento in un’intervista pubblicata a tutta pagina sabato scorso dal quotidiano torinese La Stampa. La prima preoccupazione...