Sono passati quasi tre mesi da quando tutto il Canton Ticino si è stretto in un grande abbraccio attorno alla mia famiglia. Migliaia di persone hanno voluto manifestare il proprio affetto verso il mio papà con un pensiero, un fiore, una lacrima, un sorriso. Sono state settimane difficili e dolorose e non è facile trovare le parole giuste di fronte a «questo sentimento popolare», come canta Franco Battiato nella canzone che più me lo ricorda: «E ti vengo a cercare». Quel che per me è importante dire è che questa valanga d’amore mi ha fatto bene, mi ha consolata, mi ha aiutata, e la porterò per sempre nel cuore con immensa gratitudine come l’ultimo grande regalo del mio papà. Penso anche ai bigliettini o alle lunghe lettere che mi hanno permesso di scoprire lati del suo carattere che non conoscevo. Mi hanno fatto riflettere, commuovere, ridere («perché mi piace ciò che pensi e che dici/perché in te vedo le mie radici»). E i tanti ricordi si sono sovrapposti ai miei: il sorriso, la voce, la gentilezza, la calma, la pazienza, la generosità, i consigli su quale liceo scegliere, le lettere e i lavoretti dell’asilo conservati con cura nella sua casa, il gelato al cioccolato e alla stracciatella che mangiavamo alla fine di ogni pranzo. Ecco, desidero ringraziarvi con un pensiero semplice, dolce e spensierato come una coppa di gelato. Così erano le nostre giornate, «perché sto bene con te». Grazie di cuore a tutti.