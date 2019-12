Probabilmente non serviva, nel senso che già si sapeva. Perfino Pep Guardiola, il grande rivale, in uno slancio fra l’aggressivo e il passivo se l’è lasciato scappare mesi fa. «Sono loro i più forti». Già, in ogni caso la certificazione miglior-squadra-al-mondo è arrivata. Fra il disinteresse generale, dal momento che il Mondiale per club non è esattamente un evento di richiamo,...