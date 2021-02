C’è un termine che spiega il Medio Oriente meglio di molti altri. Meglio di jihad, meglio di islam e meglio di burqa (che oltretutto è un abito afghano o pakistano). Un termine che in qualche modo è la cifra della differenza tra Oriente e Occidente: haràm.

Non è una parola a cui siamo del tutto estranei. In una sua declinazione, hàrem, la conosciamo fin dal tempo in cui abbiamo preso familiarità con le odalische o ci siamo misurati con la letteratura «esotica». Harem: il luogo della casa riservato alle donne. Per esteso: il recinto sacro della «privatezza», della «riservatezza», della «discrezione», il luogo proibito.

Hàrem e haràm – che provengono dalla stessa radice hrm – raccontano dunque, in modi leggermente diversi, della preminenza del proibito nelle culture mediorientali. E in questo...