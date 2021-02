Avrebbe tanto voluto soffiare sulle sue prime 80 candeline con i propri tifosi, l’HC Lugano. Ma sono tempi bui e la festa è rimandata, si spera, alla prossima stagione. Celebra insomma un compleanno importante in un periodo decisamente complicato per lo sport, il club bianconero. Ed allora, ancora più del solito, i ricordi del tempo che fu si mescolano alle sfide e alle incertezze del futuro. Da avventura coraggiosa e anche un po’ folle da vivere sul laghetto di Muzzano quando le temperature lo permettevano, a punto di riferimento nel panorama sportivo ticinese ed elvetico. Da temerario tentativo di portare il disco su ghiaccio in una città situata nel più profondo sud della Svizzera – provando ad emulare le gesta dei cugini della Leventina – a società capace di conquistare sette titoli nazionali....