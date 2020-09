Chiamatelo post-lockdown, post-Klasen, post-Vauclair. Ma chiamatelo anche, un’ultima volta ancora, post-Habisreutinger. Uno dei principali punti di rottura dell’estate bianconera, nonostante fosse già in carica dall’agosto del 2019, è stato proprio l’operato del direttore sportivo Hnat Domenichelli. Dopo una stagione di studio, contraddistinta da qualche incidente di percorso (Spooner su tutti) e da alcuni primi importanti interventi (Pelletier per Kapanen, gli ingaggi in corsa di Schlegel e McIntyre), l’ex cecchino canadese ha potuto plasmare la sua creatura, dandole nuova vita e nuove sembianze, uscendo dai solchi tracciati dal precedente ds. Anche nei panni eleganti del manager, Domenichelli continua a giocare all’attacco. Non solo per le spiccate caratteristiche offensive date al Lugano...