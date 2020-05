Siamo entrati in un’era di teletutto: telelavoro, teleconferenze, teleistruzione, teleriunioni, teleacquisti. E un numero impressionante di persone è stata coinvolta in questo processo. È innegabile che l’home working presenta alcuni vantaggi per l’intera società: riduce l’inquinamento, il traffico, i costi per le aziende, il tempo perso. Inoltre, rispetta maggiormente l’individualità dei lavoratori, dato che ogni dipendente ha la sua unicità, bioritmi ed esigenze proprie. E anche le imprese, se riuscissero ad attuare questo modello in modo mirato e controllato, ne trarrebbero benefici, grazie alla soddisfazione dei dipendenti, che potrebbe tradursi in maggiore produttività. Per finire, lo smart working potrebbe anche influire sulle scelte abitative di molti di noi, dato che potremmo risiedere...