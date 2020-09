È stato un GP che non finiva più, quello del Mugello. Tre partenze, incidenti a non finire, una sola certezza: che avrebbe comunque vinto Hamilton. Così è stato e il britannico ora è arrivato a 90 successi, avviandosi verso il 7. titolo iridato col quale eguaglierà Michael Schumacher. Oramai le corse hanno un esito scontato, in quanto Bottas non riesce a ricoprire il ruolo di tignoso guastafeste congeniale a Nico Rosberg. Tanti accusano Bottas di non essere abbastanza aggressivo. Ma pochi si rendono conto che essere il compagno di un fenomeno non è agevole e, anche andando fortissimo, si rischia la figuraccia. Le risorse che Lewis estrae all’occorrenza hanno dell’incredibile. Domenica a molti è sfuggita la prodezza che ha compiuto al penultimo giro, quando si è regalato una tornata quasi al...