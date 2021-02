Se, come scrivevamo, Servette e Lucerna rappresentavano un crocevia, beh il Lugano rischia di essersi perso. Lo suggeriscono le prestazioni, insufficienti per potersi meritare la posta piena. E ciò al netto degli episodi o del «destino», per dirla con il tecnico Maurizio Jacobacci. A confermare la sbandata dei bianconeri è però - soprattutto - la classifica. Accorciatasi in modo drammatico e ora perfettamente speculare: sono infatti cinque i punti che separano la squadra sia dal secondo posto sia dal penultimo, sinonimo di spareggio per non retrocedere. Ahia.

In una situazione obiettivamente instabile dal punto di vista sportivo e psicologico, c’è comunque una buona notizia. E lo affermiamo in modo convinto. Come un perfetto giocatore di poker, Angelo Renzetti evita di farsi tradire dalle emozioni....