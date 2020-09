Superata la votazione sulla libera circolazione, è doveroso chiedersi quali sono gli ostacoli che frenano lo sviluppo sociale ed economico del Ticino e cosa sia possibile fare in proposito. Il modello di sviluppo tradizionale del Ticino è entrato in crisi con la fine del segreto bancario. Nuove iniziative nel campo dell’innovazione e della ricerca hanno certamente attenuato le conseguenze negative di questa crisi, ma non hanno compensato pienamente le perdite dovute ad essa. La competitività del Cantone è diminuita a livello svizzero e internazionale. La popolazione diminuisce, con ricadute negative anche in settori, come l’edilizia, che non sarebbero direttamente esposti alla concorrenza straniera. Come se questo non bastasse, la crisi economica italiana, che vedeva il Prodotto interno lordo...