La settimana appena iniziata sarà contraddistinta da una prima riapertura della società. Dopo lunghi giorni di chiusura forzata voluta per contenere la diffusione del coronavirus, sarà nuovamente luce verde ad alcune attività che non possono prescindere dal contatto con il cliente. Tra le altre si tratta dei parrucchieri, degli estetisti e dei centri commerciali del fai da te. Tutti dovranno tassativamente rispettare le regole d’igiene accresciuta: si diffonderà l’uso della mascherina e dei guanti, ma man mano ci stiamo abituando dato che è quanto accade già in buona sostanza per chi fa pazientemente la fila per fare la spesa. Torneremo a muoverci con maggiore libertà, senza abbandonare un comportamento responsabile e coscienzioso perché l’accresciuta mobilità, ce lo dicono gli esperti, farà...