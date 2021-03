Parliamo della democrazia di noi contemporanei. Quella rifiorita nei Paesi europei dal 1945 al termine della seconda guerra mondiale con la sconfitta delle dittature. Si è aggiunta dopo alcuni decenni quella dei Paesi dell’Est europeo in seguito al crollo delle dittature comuniste.

Al ritorno della democrazia hanno contribuito in modo determinante i partiti. Da un lato quali veicoli di progetti di società, di valori, dall’altro quali organizzazioni atte a incanalare e diffondere la comunicazione e strutturare le partecipazioni al dibattito politico. Catena di trasmissione tra cittadini e potere. Due le forze partitiche che hanno avuto maggior impatto: quella dei cattolici in politica (i democristiani) e quella di ispirazione operaistica costituente il socialismo democratico. Per la Francia si...