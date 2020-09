Com’era la storia di Sansone? Ah, sì. Possedeva una forza eccezionale. Unica. Merito dei suoi capelli, da cui traeva appunto il vigore necessario per sconfiggere gli avversari. E i calvi muti, insomma. Proprio i capelli sarebbero all’origine dell’improvvisa, per certi versi inattesa e gradita «rinascita» (le virgolette sono legate all’avversario, il Lincoln City, di categoria nettamente inferiore) di sua maestà Xherdan Shaqiri. Ne hanno riferito, ovviamente, i tabloid inglesi e, di rimando, il «Blick», un giornale bravissimo a miscelare fatti, indiscrezioni e parecchio gossip.

Ma cosa è successo? Niente. O, meglio, qualcosina. Il folletto rossocrociato è tornato finalmente in campo dal primo minuto. Nell’esotica (per ragioni di sponsor) Carabao Cup, per i nostalgici la Coppa di Lega inglese....