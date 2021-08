Nella variegata galassia dei no-vax c’è anche una componente cattolica, piccola ma assai chiassosa, soprattutto sul web. Tralasciamo gli argomenti complottisti sentiti, a tratti, anche sull’onnipresente Radio Maria, troppo grossolani per meritare repliche. A meno di credere che Bill Gates, i (perfidi) cinesi e Satana in persona si siano coalizzati per testare un’arma «tecnobiologica» proibita nell’ambito di «un piano globale contro l’Occidente». Mancano gli ebrei, il 5G, le scie chimiche, l’ISIS e Godzilla e poi ci sono tutti.

Andiamo al loro argomento più serio: i vaccini provengono da feti abortiti. In gennaio un parroco nel Beneventano ha affermato in predica che «il vaccino è una porcheria fatta con gli aborti, e poi pensate che dopo che ve l’hanno iniettata non potete più morire?». Numerosi...