I ristoranti sono pronti a riaccogliere la clientela. Lo stesso faranno i commerci, intenzionati a placare la sete di acquisti dei consumatori. A dare una parvenza di bellezza all’aspetto di diversi cittadini hanno invece iniziato a provvedere parrucchieri ed estetiste. Tutti, ça va sans dire, nel rispetto delle regole d’igiene accresciute. Per queste attività il termine «riapertura» appare consono. Ma non per lo sport. O quantomeno non per quello di squadra a livello professionistico.

Limitiamoci al calcio, con i campionati di Super e Challenge League che potrebbero ripartire dall’8 giugno. Il Consiglio federale imporrà le porte chiuse almeno sino a settembre. Niente tifosi allo stadio. Per ovvie ragioni, certo, ma alla faccia della citata riapertura appunto. Di più: il piano di protezione...