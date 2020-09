Per lunghi mesi la scuola è rimasta ai margini, messa in ombra dal coronavirus, al punto che la pandemia ci ha portato a dimenticare i programmi e la crescita dei nostri ragazzi. Poi abbiamo vissuto la lunga attesa per la ripartenza, gioiendo per il ritorno della scuola in presenza, fondamentalmente normale: è stata una riconquista per l’intera società, nessuno escluso. Ma non sembra esserci scuola senza polemica e a servire su un piatto d’argento lo spunto a chi lo attendeva per battere sulla gran cassa della politica per muovere il rimprovero di un orientamento tendenzioso da parte di chi la scuola pubblica la fa è stata la scuola stessa, tramite uno strumento tanto banale quanto centrale, l’Agenda scolastica della Svizzera italiana. Una pubblicazione storicamente destinata ai ragazzi di...