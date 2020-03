Siamo entrati anche noi nell’anormalità imposta dal coronavirus. Le persone contagiate aumentano anche in Svizzera e anche in Ticino, le misure precauzionali vengono adattate in base all’evoluzione, l’obiettivo fondamentale resta sempre quello: contenere quanto più possibile la diffusione del virus. Come ha detto il medico cantonale Giorgio Merlani, dovremo conviverci per qualche tempo. Non sappiamo per quanto, ma si intuisce che non sarà per poco. Il contagio di uno studente in una scuola di Bellinzona, con conseguente quarantena per compagni e docenti, ha ingrossato le legioni degli scienziati senza titoli che pretendono di sapere, meglio dei medici, cosa si debba fare e che calano lezioni a dritta e a manca. La miglior precauzione è non ascoltarli. La miglior lezione l’ha impartita (ai giornalisti)...