Mentre molti Paesi cominciano ad allentare le misure di confinamento adottate per limitare la diffusione del coronavirus, emergono sempre più chiaramente i costi economici della pandemia. L’ipotesi di un rimbalzo della crescita che avrebbe riportato l’attività ai livelli precedenti la crisi (la cosiddetta V) diventa sempre più debole. Se è vero che molte famiglie in queste settimane di clausura hanno speso di più e aumentato i risparmi (in Svizzera, secondo il CS, circa 2’000 franchi il mese) è d’altra parte inoppugnabile che la corsa ai consumi è frenata dalla continua presenza del virus, dalla permanenza di molte misure protettive (distanziamento sociale, ecc.) e dall’incertezza sulle prospettive economiche. Tra le numerose incognite riguardanti il futuro spiccano però due certezze: un previsto...