L’anno scorso era stata Amnesty International a lanciare l’allarme. In un dettagliato rapporto dal titolo «Fame di giustizia: crimini contro l’umanità in Venezuela», venivano denunciate le esecuzioni extragiudiziali, le detenzioni arbitrarie, le morti e i ferimenti causati dall’uso eccessivo della forza da parte del Governo Maduro nel contesto di una politica repressiva diffusa a partire almeno dal 2017. Atti che, sentenziava l’ONG per la difesa dei diritti umani, «possono costituire crimini contro l’umanità». Ora sono le Nazioni Unite a confermare la gravissima accusa: Nicolas Maduro ed il suo Governo hanno commesso crimini contro l’umanità. È quanto emerge da oltre un anno di indagini condotte da un team istituito dal Consiglio ONU per i diritti umani. Nel rapporto, reso pubblico in questi...