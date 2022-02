L’idea diffusa che l’economia determini da sola i fatti del mondo, anche prevalendo sistematicamente sulla geopolitica, trova una nuova smentita con la guerra in Ucraina. L’economia era e resta molto importante, ma più spesso di quanto normalmente si pensi essa deve lasciare il passo, nel bene o nel male, alla geopolitica. In questo caso nel male, da un punto di vista umanitario anzitutto e poi anche da un punto di vista direttamente economico.

Infatti sul versante economico l’intervento militare di Mosca in Ucraina non conviene a nessuno. Non all’Ucraina, chiaramente. Ma neppure alla Russia di Putin, che oggi sbeffeggia sanzioni occidentali che invece la colpiranno, soprattutto se rimarranno nel tempo e magari si amplieranno. Inoltre Mosca oggi usufruisce dei rincari di gas e petrolio, ma domani...