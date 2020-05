Sono ancora fresche le firme di governi e banche centrali sui piani contro gli effetti economici del coronavirus e già si scatena la discussione su quelli che dovranno essere gli assetti futuri delle economie. Non casualmente, la discussione è alimentata soprattutto da quanti vorrebbero un quadro futuro di economie meno di mercato, di debiti pubblici di taglia molto larga, di inflazione più marcata. Di fronte alla riproposizione di ricette che dati e fatti hanno già più volte bocciato in passato, è ancor più opportuno fissare alcuni punti.

Il primo punto è che la caduta economica attuale non è dovuta ai meccanismi dell’economia di mercato, è fuori luogo prendersela con quest’ultimi. Ciascuno può avere l’opinione o l’ideologia che ritiene, ma i fatti sono fatti. Questo virus, come altri in precedenza...