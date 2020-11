La fase del coronavirus ancora non è finita e già si sollecita, da più parti, la cancellazione di debiti pubblici dovuti all’emergenza. Quanti dentro i governi e le istituzioni economiche internazionali sostenevano anche prima del virus una linea di cancellazione, ora si sentono autorizzati, impropriamente, ad ancor più insistere. Quanti arrivano adesso a queste posizioni commettono l’errore di cedere a un conformismo che può fruttare facili consensi in un periodo complicato come questo ma che al tempo stesso pone nuovamente le basi per un percorso economico sbagliato.

I piani contro la crisi legata a un fatto anomalo come il virus adesso sono necessari ed è quindi inevitabile l’aumento di deficit e debiti pubblici. Ciò non significa però che occorra rinunciare per sempre a un ragionevole controllo...