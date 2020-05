I 200 deputati del Consiglio nazionale e i 46 del Consiglio degli Stati hanno aperto a Berna la sessione straordinaria delle Camere. Le immagini dal Bernexpo hanno dato l’idea dell’efficienza e del perfezionismo elvetici: parlamentari distanti ma uniti, senza mascherina. L’emergenza sanitaria non ha piegato la massima istituzione federale e non ha messo la museruola ai 246 rappresentanti del popolo e dei Cantoni. Ieri avrebbe dovuto riunirsi anche il Parlamento ticinese. Ma i nostri deputati, come si sa, hanno alzato bandiera bianca: chiuso da marzo per coronavirus. Mentre i 246 di Berna rendevano omaggio al Ticino, i 90 di Bellinzona se ne stavano sull’Aventino sanitario, incapaci di approntare per tempo una soluzione logistica in sicurezza. Umiliante silenzio. Oggi è il 5 maggio. Si potrebbe...