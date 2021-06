«Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior» cantava de André raccontando Via del Campo, la strada del centro di Genova dove c’è (c’era) «una graziosa, gli occhi grandi color di foglia» che «tutta notte sta sulla soglia» e «vende a tutti la stessa rosa». Poesia pura per descrivere una realtà assai più prosaica, quella della prostituzione.

Perché è davvero difficile, se non impossibile, oggi attribuire un’aura romantica al fenomeno del meretricio (di cui parliamo nel CorrierePiù). Tranquilli, non affrontiamo il discorso dal punto di vista delle convinzioni religiose e/o delle convenzioni sociali giustamente incentrate sul valore della famiglia e della coppia stabile. Proviamo a farlo al di là di legittimi giudizi e biechi pregiudizi, senza intenti moralizzatori che troppo spesso...