La diffusione del virus influenzale Covid-19, comunemente noto come coronavirus, sta investendo la vita sociale in vari Paesi europei, con ripercussioni a ogni livello. Se in queste ore si è spesso richiamata l’attenzione sulle ricadute economiche di talune delle scelte dettate dalla necessità di far fronte al diffondersi della malattia, al tempo stesso è opportuno avvertire come...